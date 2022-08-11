В Екатеринбурге задержали мужчину, нападавшего на прохожих с обувной ложкой

Мужчина искал кого-то послабее и нападал Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в разбое. По данным полиции, он не один раз нападал на прохожих на Эльмаше, используя подручные материалы, в том числе один раз металлическую ложку для обуви.

- Свои противоправные деяния задержанный совершал в районе улиц Космонавтов-Краснофлотцев-Баумана. При этом жертвами он выбирал пожилых или нетрезвых людей, неспособных оказать сопротивление, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Так, например, днем, 8 августа подозреваемый отобрал две тысячи рублей у 67-летнего пенсионера, гуляющего по Краснофлотцев. Этого ему показалось мало, и вечером в тот же день он залез в квартиру на улице Корепина и насильно отобрал у хозяина 20 тысяч рублей. Полицейские не исключают, что от его рук могли пострадать и дети.

На мужчину завели несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Он помещен под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Полиция просит всех пострадавших обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-14 или 102 (02).