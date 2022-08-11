В Нижнем Тагиле голый велосипедист-онанист пугает детей на улицах

Местные жители намерены обратиться в мэрию города из-за бездействия полиции. Фото: паблик "Черный список Тагила"

Жители Вагонки пожаловались в полицию на мужчину, который раздевается на улице при детях и занимается онанизмом. Горожан такое поведение ненормального человека привело в шок – они опасаются за своих детей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

По данным издания, полиция задержала мужчину, но потом отпустила его, что сильно возмутило жителей Вагонки. Они предупредили стражей порядка, что намерены обратиться в мэрию Нижнего Тагила.

Горожане написали заявление на извращенца. Полиция проводит проверку.