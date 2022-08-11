В Свердловской области локализовали крупный лесной пожар

Сейчас с огнем борются больше 50 пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спасателям удалось локализовать крупный природный пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Парашютисты-десантники и работники наземных служб с помощью техники проводят проминку кромки очага и ведут дотушивание огня, - говорится в сообщении.

Сейчас с огнем борются больше 50 пожарных. Также задействовано два болотохода. По данным на утро 11 августа, в Свердловской области зарегистрировано девять природных пожаров. При этом восемь из них локализованы.

Очаги зарегистрированы в лесах Березовского городского округа, Верхней Пышмы и Пелыма, Невьянском, Алапаевском, Новолялинском и Сысертском лесничествах.

По данным на 8 августа, пожар в Пелыме охватил около 100 гектаров лес. Причиной возгорания стали сухие грозы.