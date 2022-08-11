После привлечения к ситуации прокуратуры организован подвоз воды населению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске еще 6 августа жители из-за коммунальной аварии остались без холодной воды. Прокуратура проводит проверку.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению администрацией городского округа Среднеуральск и ресурсоснабжающей организацией требований законодательства по организации бесперебойного предоставления коммунальной услуги по водоснабжению жителям Среднеуральска, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре уже выяснили, что в части жилых домов снижен напор воды из-за вышедшего из строя насосного оборудования одной из семи скважин, обеспечивающих подачу воды в объекты города. Организован подвоз воды населению.

После встречи прокурора Верхней Пышмы с главой городского округа были выработаны мероприятия по восстановлению водоснабжения. Сейчас для увеличения производительности и напора воды МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» ремонтирует имеющееся оборудования и монтирует дополнительные насосы. Сотрудники прокуратуры контролируют качество и сроки выполнения работ.