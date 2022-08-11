В Новом Уренгое забор снесли вместе с деревьями

Лиственницы повалили вместе со стальным ограждением. Фото: Татьяна Петелькина/«ГОРОРО | Новый Уренгой» во ВКонтакте

Жители города Новый Уренгой на Ямале пожаловались на рабочих, которые снесли забор вместе с лиственницами. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Горожане сообщили о нарушении в администрацию. Чиновники пообещали выехать на место. Если информация подтвердится, то подрядчика обяжут восполнить потери и высадить новые деревья на месте прежних.

До этого мэр Нового Уренгоя сообщил горожанам, что подрядчики заменят все неприжившиеся деревья по гарантии. Это касается елей на Аллее Мужества, на которые из городской казны потратили 100 миллионов рублей.