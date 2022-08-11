Куйвашеву пожаловались на плачевное состояние остановок на Уралмаше

Губернатор спросил про остановки у мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на плачевное состояние двух остановок общественного транспорта на Уралмаше. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

- Первое обращение — от Елены Антоновой. Она каждый день ездит на работу и отвозит ребенка в школу с троллейбусной остановки «Техучилище» на проспекте Космонавтов, - рассказал губернатор.

Горожанка пожаловалась, что остановка выглядит так, будто ее не ремонтировали с советских времен. Куйвашев распорядился направить запрос в мэрию. По его словам, отремонтировать остановку должны уже в 2022 году.

Также к губернатору обратился Никита Лумпов. Он пожаловался на состояние автобусной остановки «Дом пионеров» на проспекте Орджоникидзе. Горожанин утверждает, что она сильно погнута. Кроме того, из конструкции выпали боковые окна. Лумпов боится, что в любой момент у остановки может обвалиться крыша.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что остановка была повреждена в ДТП. Сейчас идет суд со страховой компанией. После него ее отремонтируют.