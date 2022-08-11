Артист Олег Ягодин обжалует штраф за дискредитацию ВС РФ

Олег Ягодин не согласился с решением суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 августа, в Екатеринбурге прошло заседание суда по делу Олега Ягодина по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил РФ. Причиной составления протокола послужил пацифистский лозунг, произнесённый во время концерта группы «Курара» на фестивале Ural Music Night.

Сторона обвинения на судебный процесс не явилась. Со стороны обвиняемого был адвокат лидера группы «Курара», Георгий Краснов и сам Олег Ягодин. В качестве свидетелей были задействованы зрительница фестиваля Ural Music Night, Прежевальская и основатель «Коляда-Театра» Николай Коляда.

Кировский районный суд признал артиста виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Однако адвокат Георгий Краснов собирается подать апелляцию.

- Проблема в том, что эти обвинения несут негативные последствия. И для Олега, и для группы и для семьи. Нужно разобраться, надеемся Свердловский областной суд это сделает, - сказал после заседания Георгий Краснов.