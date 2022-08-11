Под Нижним Тагилом утонул 54-летний мужчина

Мужчина приехал в гости отдохнуть на даче Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом 6 августа утонул 54-летний мужчина - житель Дзержинского района. Сначала был найден у моста матрас, на котором он плавал, а затем, через несколько дней тело мужчины. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

- Обратился в полицию друг, к которому мужчина приехал в гости отдохнуть на даче в деревне Нижняя Шумиха, - рассказали в полиции. - Мужчины выпивали, после чего 54- летний гость, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения решил поплавать в водоеме на матрасе.

Напомним, под Екатеринбургом в водоеме на территории СНТ «Ясная поляна» утонул молодой парень. Трагедия произошла 9 августа. Очевидцы рассказали, что водоем не был оборудован для купания. Следственным отделом по Верхней Пышме проводится проверка.