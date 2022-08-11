Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 6:33

Югру накрыло дождями: когда они закончатся

Дожди помогут бороться с лесными пожарами в Югре
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дожди будут идти в Югре на протяжении трех дней

Дожди будут идти в Югре на протяжении трех дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа на севере и западе Ханты-Мансийского автономного округа пройдут кратковременные дожди, которые продолжатся несколько ближайших дней. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Осадки помогут бороться с лесными пожарами, которые атакуют регион из-за жаркой и засушливой погоды, установившейся в Югре с конца июля.

Дожди будут идти до конца недели, днем температура воздуха в регионе составит около +20 градусов.

Сейчас в Югре леса горят на площади в 120 тысяч гектаров. На помощь пожарным ХМАО пришли коллеги из других регионов России.