Югру накрыло дождями: когда они закончатся

Дожди будут идти в Югре на протяжении трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа на севере и западе Ханты-Мансийского автономного округа пройдут кратковременные дожди, которые продолжатся несколько ближайших дней. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Осадки помогут бороться с лесными пожарами, которые атакуют регион из-за жаркой и засушливой погоды, установившейся в Югре с конца июля.

Дожди будут идти до конца недели, днем температура воздуха в регионе составит около +20 градусов.

Сейчас в Югре леса горят на площади в 120 тысяч гектаров. На помощь пожарным ХМАО пришли коллеги из других регионов России.