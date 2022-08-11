Каждый восьмой екатеринбуржец считает, что ошибся с выбором профессии

2% екатеринбуржцев жалеют об упущенных возможностях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13% жителей считают, что их главной ошибкой в карьере является неправильный выбор профессии и сферы деятельности. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob.

- 10% сожалеют об увольнении с хорошего места работы. 7% респондентов уверены, что ошиблись еще на этапе выбора специальности для обучения, - говорится в сообщении.

Еще 6% жителей столицы Урала признались, что на их карьере плохо сказалось неоконченное образование и нежелание учиться. 4% заявили, что на них пагубно сказалась работа на бесперспективном месте в течение нескольких лет.

По 3% респондентов проголосовали за доверие коллегам или работодателям и свои личные качества: низкую самооценку, склонность к сомнениям и боязни. По 2% екатеринбуржцев жалеют об упущенных возможностях и отказе от работы в другом городе. Раннее вступление в брак и работу с родственниками или друзьями назвали ошибкой по 1% респондентов.