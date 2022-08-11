С пассажирами работают представители авиакомпаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за тумана в Тюмени 11 августа пять самолетов авиакомпаний «Россия», «Ямал», «Аэрофлот», «Азимут», и «Победа» экстренно сели в аэропорту Екатеринбурга.

- Из-за сложных метеоусловий в Тюмени на запасной аэродром в Кольцово прибыли пять рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца, - рассказали «КП-Екатеринбюург» в пресс-службе «Кольцово». - С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Там также отметили, что сейчас рейсы уже вылетают в пункт назначения.

Напомним, в начале июня в Кольцово экстренно сел самолет из Москвы, летевший в Хабаровск. По словам очевидцев, посадить воздушное судно пилоту пришлось из-за женщины, которая начала рожать прямо во время полета. Пассажирку госпитализировали в одну из городских больниц, а рейс вылетел в пункт назначения.