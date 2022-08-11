Наргиза забрала 300 тысяч и отдала ребенка Фото: волонтерская организация "Альтернатива"

В Екатеринбурге многодетную мать, пытавшуюся продать своего семилетнего сына, могут лишить родительских прав. У женщины есть еще двое детей - мальчик и девочка.

- Конечно, это будет решать суд, но оснований на мой взгляд достаточно, - рассказал «КП-Екатеринбург» Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. - Наши специалисты посмотрят, насколько жизнь детей отвечает тем требованиям, которые выдвигаются к семьям нашим с точки зрения обеспечения безопасности и благополучия.

Напомним, что женщина решила продать сына якобы из-за долгов и из-за того, что он не устраивал ее второго мужа.

Мальчик, которого женщина пыталась продать, сейчас находится в реабилитационном центре. Следователями возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ (торговля в отношении несовершеннолетнего). Горе-матери грозит до 10 лет заключения.