В Екатеринбурге под машину попал 10-летний школьник

Иномаркой управлял мужчина 31 года. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Техническая произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 10 августа в 20:20 иномарка Hyundai Accent сбила 10-летнего школьника, который шел по ходу движения транспорта.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход – мальчик 10 лет, с сочетанной травмой он доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД.

Иномаркой управлял мужчина 31 года со стажем вождения 13 лет.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на улице Бакинских Комисаров, 10 произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 10 августа в 19:15 отечественная легковушка Lada Granta сбила девятилетнего мальчика на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу.