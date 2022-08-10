В Екатеринбурге отечественная легковушка сбила ребенка на самокате

За рулем легковушки находился 64-летний водитель. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Бакинских Комисаров, 10 произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 10 августа в 19:15 отечественная легковушка Lada Granta сбила девятилетнего мальчика на электросамокате, который ехал по пешеходному переходу.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход – мальчик 9 лет, с травмой пальца он доставлен в больницу, - сообщили в ГИБДД.

За рулем легковушки находился 64-летний водитель, стаж которого 31 год.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге, около поселке Шабровский, произошло ДТП. Как сообщает городская Госавтоинспекция, 10 августа в 18:00 женщина за рулем Renault Sandero не справилась с управлением и на скорости улетела в кювет, где и перевернулась машина.