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Происшествия10 августа 2022 19:15

В Екатеринбурге мужчина украл из чужой квартиры холодильник и сбежал

Злоумышленником оказался сборщик-раскладчик интернет-магазина
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Мужчина сознался в содеянном.

Мужчина сознался в содеянном.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти злоумышленника, который украл из ее квартиры холодильник за 15 тысяч рублей. По данным УМВД города, полицейские установили, что вор проник внутрь через входную дверь. Специалисты также изъяли отпечатки пальцев и обуви преступника.

- Сыщики ОВД установили личность подозреваемого в хищении и задержали. Им оказался ранее судимый за грабеж местный житель 1990 года рождения, сборщик-раскладчик в одном из интернет-магазинов, - рассказали в полиции.

Мужчина сознался в содеянном. Дома у него нашли холодильник и отдали хозяйке. На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл продукты из супермаркета. Как сообщает городское УМВД, уралец набрал корзину на четыре тысячи рублей и скрылся.