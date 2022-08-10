Жители Нижнего Тагила засняли «кровавое» солнце

Фото: подписчик группы "Типичный тагильчанин"

Накануне, 8 августа, в Нижнем Тагиле местные жители могли наблюдать за необычным явлением – солнце налилось красными оттенками и повисло в небе. Своими фотографиями тагильчане поделились в группе ВКонтакте «Типичный тагильчанин».

- Явление необычайно красиво, - написала подписчица сообщества.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге вечером, 29 июля, на поверхности Исети появилась луна. Ее «украли» и разместили на воде напротив штаб-квартиры РМК уличные художники Рома Инк, Горе Егор и 357Ural. Новую работу они назвали «Суперлуние».