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Общество10 августа 2022 17:55

Жители Нижнего Тагила засняли «кровавое» солнце

Явление можно было увидеть со всех районов города
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: подписчик группы "Типичный тагильчанин"

Фото: подписчик группы "Типичный тагильчанин"

Накануне, 8 августа, в Нижнем Тагиле местные жители могли наблюдать за необычным явлением – солнце налилось красными оттенками и повисло в небе. Своими фотографиями тагильчане поделились в группе ВКонтакте «Типичный тагильчанин».

- Явление необычайно красиво, - написала подписчица сообщества.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге вечером, 29 июля, на поверхности Исети появилась луна. Ее «украли» и разместили на воде напротив штаб-квартиры РМК уличные художники Рома Инк, Горе Егор и 357Ural. Новую работу они назвали «Суперлуние».