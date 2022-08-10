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Общество10 августа 2022 17:03

В уральском селе несколько дней не могут найти мужчину с зеленым рюкзаком

О его местонахождении ничего неизвестно с 4 августа
Анастасия БАШКИРЦЕВА
В день пропажи он был одет в синие джинсы. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В день пропажи он был одет в синие джинсы. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В селе Логиново, которое находится в Белоярском районе, несколько дней ищут пропавшего Мартыненко Виктора Митрофановича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 61-летнего мужчины ничего неизвестно с 4 августа 2022 года.

В день пропажи он был одет в синие джинсы, красную бейсболку, белую тельняшку в синюю полоску и черные сандалии.

Особые приметы:

Рост: 178 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: седой

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Мартыненко Виктора Митрофановича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Любови (Герда) 8-982-744-12-45.

Ранее мы писали, что в Березовском пропала 29-летняя Мария Крицкая. Женщину разыскивают полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Она перестала выходить на связь 8 августа.