После празднования Дня города в Нижнем Тагиле трамваи будут ходить бесплатно

Местных жителей также будут ждать автобусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева трамваи после празднования Дня города будут ходить бесплатно. Как сообщает Администрация Нижнего Тагила, общественный транспорт будет ходить до 3:00.

- Продлено время работы маршрутов № 3, 12 и 15. Трамваи приедут через 10 минут после окончания салюта на остановку «Театр кукол» и будут осуществлять высадку и посадку на всех остановочных пунктах по маршруту, - рассказали в мэрии.

Местных жителей также будут ждать автобусы, которые поедут на ГГМ, по центру и на Рудник III Интернационала через Тагилстрой, от остановки «Театральная площадь». На Старатель и Вагонку желающие смогут уехать от ЖД вокзала.

Помимо общественного транспорта, работа санитарных узлов продлена до 00:30, возле домов на улице Горошникова, медколледжа и филармонии установят 11 биотуалетов.