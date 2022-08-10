В Екатеринбурге трое мужчин ограбили аттракцион в парке «Таганская слобода»

Писать заявление в полицию хозяйка аттракциона не стала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь с 7 на 8 августа трое неизвестных проникли в парк «Таганская слобода» и похитили имущество аттракциона «Лопни шарик». Было украдено две упаковки «Чупа Чупс», две коробки слаймов, большого медведя и еще около восьми небольших игрушек.

- Парней пока не нашли. Я выкладывала посты в разные группы с мыслью о том, что может, проснётся совесть, и свяжутся со мной, мы бы обошлись без полиции. Я хотела припугнуть. Но, к сожалению, пока никто не писал мне об этих молодых людях. Видимо придётся писать заявление в полицию, - сетует владелица аттракциона, Мария Вашуткина.

Как сообщила Мария, до ночи с 7 на 8 августа краж в парке не было. Это первый случай похищения.