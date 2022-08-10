Девушка из Екатеринбурга подарила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Девушка призналась, что слышала о таких видах мошенничества, но на нее было оказано психологическое воздействие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 25-летняя жительница отдала телефонным мошенникам 1,5 миллиона рублей. Они убедили ее, что аферисты пытаются оформить на нее кредит, и для сохранения денег их нужно перевести на «безопасный счет», сообщает городское УМВД.

Девушка обратилась в полицию 9 августа. Она рассказала, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником кредитной организации. Он убедил горожанку перевести сбережения на «безопасные счета» и взять кредит, который нужно будет погасить через «специальный банкомат».

- Доверчивая екатеринбурженка согласилась, сняла нужную сумму сбережений, оформила кредит и перевела полученные деньги на счета аферистов. По окончании всех операций, когда звонок был прерван, женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников, - говорится в сообщении полиции.

Девушка призналась, что слышала о таких видах мошенничества, но на нее было оказано психологическое воздействие. Стражи порядка возбудили уголовное дело.