Телефонная мошенница из Екатеринбурга случайно позвонила следователю из Тюмени

Мошенницу задержали на месте, где должна была пройти передача денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонная мошенница из Екатеринбурга позвонила потенциальной жертве, но наткнулась на следователя из Тюмени. Тот передал информацию коллегам, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Действуя по известной схеме телефонного обмана, злоумышленники случайно набрали служебный номер следователя отдела полиции, - рассказала она.

Женщина сообщила в ходе разговора следователю, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги. После она передала трубку лжеследователю, который предложил заплатить деньги, чтобы женщину не привлекли к уголовной ответственности.

Силовик понял, что общается с мошенниками, и подыграл им. Он заявил, что готов отдать 300 тысяч рублей. Также следователь связался с коллегами из уголовного розыска. Он назвал адрес места встречи, где должна была пройти передача денег.

- В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали оперативники, - сообщила Волк.

Женщину отвезли в отдел полиции. На нее завели уголовное дело. Сейчас силовики проводят различные мероприятия, чтобы установить и задержать соучастников задержанной.