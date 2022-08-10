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Происшествия10 августа 2022 12:10

Телефонная мошенница из Екатеринбурга случайно позвонила следователю из Тюмени

Он подыграл аферистке
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Мошенницу задержали на месте, где должна была пройти передача денег

Мошенницу задержали на месте, где должна была пройти передача денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонная мошенница из Екатеринбурга позвонила потенциальной жертве, но наткнулась на следователя из Тюмени. Тот передал информацию коллегам, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Действуя по известной схеме телефонного обмана, злоумышленники случайно набрали служебный номер следователя отдела полиции, - рассказала она.

Женщина сообщила в ходе разговора следователю, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги. После она передала трубку лжеследователю, который предложил заплатить деньги, чтобы женщину не привлекли к уголовной ответственности.

Силовик понял, что общается с мошенниками, и подыграл им. Он заявил, что готов отдать 300 тысяч рублей. Также следователь связался с коллегами из уголовного розыска. Он назвал адрес места встречи, где должна была пройти передача денег.

- В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали оперативники, - сообщила Волк.

Женщину отвезли в отдел полиции. На нее завели уголовное дело. Сейчас силовики проводят различные мероприятия, чтобы установить и задержать соучастников задержанной.