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Происшествия10 августа 2022 11:15

В Екатеринбурге возле вокзала произошел пожар

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на Завокзальной горел мусор
Дарья ЧИПУРИНА
На улице Завокзальная на открытой площадке горел мусор на площади 20 квадратных метров

На улице Завокзальная на открытой площадке горел мусор на площади 20 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 10 августа екатеринбуржцев напугал дым районе железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, столб дыма был заметен из разных районов города. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном ГУ МЧС.

- На улице Завокзальная на открытой площадке горел мусор на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На данный момент пожар удалось потушить.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар в промзоне. Инцидент произошел 10 августа, огнем были охвачены поддоны. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров.