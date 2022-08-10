В Екатеринбурге возле вокзала произошел пожар

На улице Завокзальная на открытой площадке горел мусор на площади 20 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 10 августа екатеринбуржцев напугал дым районе железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, столб дыма был заметен из разных районов города. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном ГУ МЧС.

- На улице Завокзальная на открытой площадке горел мусор на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На данный момент пожар удалось потушить.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар в промзоне. Инцидент произошел 10 августа, огнем были охвачены поддоны. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров.