Площадь лесного пожара в ЯНАО увеличилась до 1200 гектаров

Лес в ЯНАО продолжает гореть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь самого большого лесного пожара в Ямало-Ненецком автономном округе 10 августа 2022 года выросла до 1200 гектаров. Огонь бушует недалеко от поселка Лонгьюган в Надымском районе.

Борьба с огнем усложняется из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигает 15 метров в секунду. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Всего в ЯНАО действуют 12 природных пожаров, лес горит на площади 3 120 гектаров. С огнем ведут борьбу 272 человека.