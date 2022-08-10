Москва дает Екатеринбургу миллиард рублей на новые троллейбусы

Троллейбусный парк в Екатеринбурге обновят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из федерального бюджета Екатеринбург получил 1 миллиард рублей за приобретение новых троллейбусов. Дополнительно для этого из бюджетов Свердловской области и уральской столицы выделят по 225 миллионов рублей.

- При нынешних ценах этого может хватить на 45 новых троллейбусов. Обновим парк троллейбусов на четверть, - рассказал Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграмм-канале.

По словам градоначальника, город закупит современные модели троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Это даст возможность продлить маршруты в новые районы без дополнительных затрат на создание инфраструктуры.

Закупочные процедуры займут несколько месяцев.