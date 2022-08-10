Сергей Шойгу посетит Екатеринбург и Нижний Тагил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловскую область прилетит Министр обороны. Сергей Шойгу посетит Екатеринбург и Нижний Тагил 11-12 августа. Об этом пишет TagilCity.ru.

По данным издания, приезд чиновника не связан с празднованием 300-летия города - у него собственная программа по посещению и контролю работы предприятий.

Напомним, Сергей Шойгу посещал Урал в 2019 году. По данным «КП-Екатеринбург», он проводил закрытое совещание, посвященное проблемам гособоронзаказа на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.