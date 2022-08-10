ВТБ: выдачи кредитов наличными в Свердловской области выросли на две трети

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Всего с начала года банк выдал в регионе потребительские кредиты на общую сумму свыше 7 млрд рублей. В целом по стране ВТБ в июле предоставил кредиты наличными на 60 млрд рублей — на треть больше, чем в предыдущем месяце. С начала года ВТБ выдал почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей. С 1 августа банк запустил возможность рефинансирования кредитов, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку в размере до 50%.

«Объемы потребительского кредитования в Свердловской области стабильно увеличиваются уже четвертый месяц, причем темп роста все более заметный: в июне по отношению к маю мы выдали на 37% больше кредитов наличными, а в июле динамика еще значительнее, — отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. — Активность заемщиков растет после поэтапного снижения ключевой ставки и улучшения условий по кредитам со стороны крупнейших банков. Несмотря на то, что в целом рынок потребительского кредитования еще не восстановился до рекордных значений 2021 года, у него остается высокий потенциал для роста во втором полугодии».