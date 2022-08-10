Больше всего готовы платить менеджеру по продажам в сфере логистики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Екатеринбурге в августе 2022 года. В топ-5 вошли вакансии, на которых горожанам готовы платить от 9 до 120 тысяч рублей в месяц.

- В Екатеринбурге в августе больше всего готовы платить менеджеру отдела продаж. Ищут сотрудника с минимальным опытом работы и навыками эффективных продаж, ведения переговоров и заключения договоров, - сообщает сервис по поиску работы и сотрудников SuperJob.

Менеджеру предстоит работать в сфере логистики. Кандидату обещают зарплату в 120 тысяч рублей, систему мотивации и корпоративную мобильную связь.

На втором месте в топе вакансий с высокими зарплатами стоит врач ультразвуковой диагностики с зарплатой от 100 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование и действующий сертификат специалиста. Работодатель обещает обучение по сертификационным курсам и скидки на услуги клиники.

На третьем месте – инженер-проектировщик с зарплатой от 90 до 120 тысяч рублей. Сотрудник должен иметь профильное образование и опыт в проектирование от двух лет. Компания предлагает бесплатное обучение и корпоративную мобильную связь.

На четвертой строчке стоит вакансия директора по развитию в транспортную компанию с зарплатой от 90 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы от пяти лет и высшее образование.

Такую же зарплату предлагают старшему эксперту по исходящему телемаркетингу один из известных провайдеров. От кандидата ждут, чтобы у него был опыт наставничества и управления командой. Соискатель должен обладать коммуникабельностью, креативностью и лидерскими компетенциями.