В Нижнем Тагиле ночью неизвестные разобрали на части припаркованную Lada

С легковушки сняли бампер, капот, фары и другие запчасти. Фото: паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле в ночь на 10 августа неизвестные сняли бампер, капот, фары и другие запчасти с Lada Granta, припаркованной на неохраняемой парковке. Видеозапись с места происшествия опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

- Парень на работе в ночь был. Позвонили, сказали: вроде твою машину раздели. Нет капота, заднего багажника, задних «стопарей» и передний бампер сломан. Фары выдергивали, повредив при этом бампер, - рассказал группе очевидец.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» рассказали, что на место выезжала следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге неизвестные снимают фары с дорогих машин. Владельцы автомобилей убеждены, что за этим стоит целая группировка. В последний раз фары были сняты у иномарок на Юго-Западном районе. Позже на воровство запчастей пожаловался владелец Volvo, а позже водитель Hyundai, у которого украли не только фары, но и капот.