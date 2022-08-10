Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 9:10

В Екатеринбурге мужчина попал под электричку и выжил

С травмами его доставили в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
ЧП произошло на перегоне станции Шарташ - Уктус

ЧП произошло на перегоне станции Шарташ - Уктус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина попал под электричку и выжил. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Уральском управлении МВД на транспорте.

- На перегоне станции Шарташ - Уктус электропоездом Екатеринбург - Керамик был травмирован мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали в Первую областную больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел 24 марта на 15 километре станции Кольцово в Октябрьском районе города. Машинист во время подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, но ЧП избежать не удалось.