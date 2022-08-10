ЧП произошло на перегоне станции Шарташ - Уктус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина попал под электричку и выжил. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Уральском управлении МВД на транспорте.

- На перегоне станции Шарташ - Уктус электропоездом Екатеринбург - Керамик был травмирован мужчина 1988 года рождения. Его госпитализировали в Первую областную больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел 24 марта на 15 километре станции Кольцово в Октябрьском районе города. Машинист во время подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, но ЧП избежать не удалось.