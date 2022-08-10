Фото: скриншот с видео

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на мужчину, фотографирующего девушек под юбкой. Он, по словам екатеринбурженки, «орудует» в магазинах. Так, его заметили в «Пятерочке» на Санаторной, 1.

- Я увидела странного мужика, который быстро отошел и что-то разглядывал в телефоне. Я пошла в его сторону и встала снова у витрины, и тут я поняла, что он замышляет, - рассказала подписчица группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Я быстро убежала в другой отдел и начала сама следить за мужчиной. Как я и думала, он делает фото «под юбкой» у девушек. Видимо, фото получилось удачным, и он вышел из магазина.

На видео, которое опубликовали в группе, действительно видно, что мужчина незаметно для девушек делает фото, наведя камеру под их платья. Сделав кадр, он как ни в чем не бывало отходит.

В полиции «КП-Екатеринбург» сообщили, что у ним никто по этому поводу не обращался.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге девушки массово жаловались на велосипедиста-извращенца. По их словам, парень обычно подъезжает сзади и начинает внезапно распускать руки. Молодой человек напугал уже не одну девушку. Причем замечали его на разных улицах, как ранним утром, так и поздним вечером.