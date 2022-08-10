Куйвашев нарисовал стрит-арт в виде сердца в Екатеринбурге

Куйвашев предложил команде «Стенограффии» расширить проект и поехать в другие свердловские города. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нарисовал в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге стрит-арт. Он раскрасил пиксельное сердце. Свою работу глава региона показал в telegram-канале.

- Раскрасил большое красное сердце — символ любви к Екатеринбургу и Свердловской области, - написал он.

Сердце состоит из пикселей. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Кроме того, Куйвашев предложил команде фестиваля уличного искусства «Стенограффия» расширить проект и поехать в другие свердловские города. Он отметил, что художники поддержали идею. Позже глава региона обсудит с ними задумку подробно.

Ранее Куйвашев поделился старым фото с уличными художниками и рассказал, что в 2015 году попросил их расписать стену на стадионе на Уралмаше.