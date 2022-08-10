Уралец получил штраф за курение в самолете

Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть в «Кольцово» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Линейного отдела МВД России от диспетчера «Кольцово» поступило сообщение, что к борту приземлившегося воздушного судна из Сочи требуется наряд полиции. Все дело в том, что один из пассажиров курил в туалете.

- Сотрудники транспортной полиции установили одного из пассажиров, который во время полета курил сигареты в санитарном помещении на борту воздушного судна. Командиром воздушного судна на нарушителя был составлен акт о нарушении и правил поведения на борту воздушного судна, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Нарушителем оказался официально нигде не работающий 39-летний уралец. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть в «Кольцово», где на него было составлено 2 протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ и части 6 статьи 11.17 КоАП РФ.