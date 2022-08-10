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Общество10 августа 2022 6:22

На Урале в живой рыбе нашли возбудители болезней

Россельхознадзор проверил два предприятия
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Россельхознадзор направил информацию в Департамент ветеринарии Свердловской области

Россельхознадзор направил информацию в Департамент ветеринарии Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Россельхознадзор в живой рыбе нашел возбудители болезней. Специалисты ведомства проверили два предприятия, взяв 45 проб. В итоге у рыб семейства карповых, отобранных в ООО «Некрасово-1», был обнаружен возбудитель диплостомоза, у карпов из ООО «БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО» - возбудитель ботриоцефалеза. Об этом пишет ИА "Уральский меридиан".

- Диплостомоз - широко распространенное инвазионное заболевание рыб, возбудителем которого являются личинки сосальщика из семейства Diplostomatidае, - объясняют в ведомстве. - Ботриоцефалез - инвазионная болезнь рыб, вызываемая ленточными гельминтами из семейства Bothriocephalidae.

Оба заболевания не представляют опасности для человека. Управлением Россельхознадзора по Свердловской области для проведения противоэпизоотических мероприятий с целью оздоровления предприятий направлена информация в Департамент ветеринарии Свердловской области.