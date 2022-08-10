На Урале в живой рыбе нашли возбудители болезней

Россельхознадзор направил информацию в Департамент ветеринарии Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Россельхознадзор в живой рыбе нашел возбудители болезней. Специалисты ведомства проверили два предприятия, взяв 45 проб. В итоге у рыб семейства карповых, отобранных в ООО «Некрасово-1», был обнаружен возбудитель диплостомоза, у карпов из ООО «БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-АВТО» - возбудитель ботриоцефалеза. Об этом пишет ИА "Уральский меридиан".

- Диплостомоз - широко распространенное инвазионное заболевание рыб, возбудителем которого являются личинки сосальщика из семейства Diplostomatidае, - объясняют в ведомстве. - Ботриоцефалез - инвазионная болезнь рыб, вызываемая ленточными гельминтами из семейства Bothriocephalidae.

Оба заболевания не представляют опасности для человека. Управлением Россельхознадзора по Свердловской области для проведения противоэпизоотических мероприятий с целью оздоровления предприятий направлена информация в Департамент ветеринарии Свердловской области.