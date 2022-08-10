Пассажир из Таджикистана пытался провезти в Екатеринбург опасный мед

Мед был ввезен без ветеринарных сопроводительных документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 9 августа задержали гражданина Таджикистана, который пытался провезти опасный мед. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Свердловской области.

- Гражданином Республики Таджикистан нарушены ветеринарно-санитарные требования, - говорится в сообщении.

Мед, который мужчина пытался провезти в столицу Урала, был домашнего приготовления. Он была ввезен без ветеринарных сопроводительных документов и без разрешения Россельхознадзора на ввоз. Также мед был без заводской упаковки и маркировки.

Груз запретили к ввозу, изъяли и уничтожили. А нарушителя привлекли к административной ответственности.

Ранее в Свердловскую область привезли из Казахстана четыре тонны персиков, зараженных сразу двумя вредителями. Во фруктах специалисты нашли восточную плодожорку и западного цветочного (калифорнийского) трипса. Фрукты запретил к ввозу.