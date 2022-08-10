В Екатеринбурге вспыхнул сильный пожар в промзоне

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 8 августа, вспыхнул сильный пожар в промзоне. Огнем были охвачены поддоны. По словам жителей, огонь был заметен из разных районов города.

- Прибывшие пожарные подразделения установили, что происходит горение деревянных поддонов на территории промзоны. Площадь пожара по оперативной информации составляет 300 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - На месте пожара работают 33 человека личного состава, 11 единиц пожарно-спасательной техники.

Спасатели эвакуировали на безопасное расстояние 10 человек из строительного вагончика, находящегося рядом с место возгорания, а также четыре дальнобойных автомобиля и бензовоз.

Отметим, что позже площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. Огонь перекинулся на ангар из которого пожарные успели вытащить девять газовых баллонов.