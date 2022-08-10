Под Верхней Пышмой горит 11 гектаров леса

В Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Под Верхней Пышмой продолжает действовать лесной пожар. По данным на 9 августа, там горело 11 гектаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Причиной возгорания стало несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности. Угрозы населенным пунктам и строениям нет, - говорится в сообщении.

С огнем борются больше 20 человек. Среди них сотрудники Авиалесоохраны, лесничеств и МЧС.

В Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. В это время высок риск возникновения возгораний в лесах.

Ранее сообщалось, что за 8 августа в Свердловской области потушили восемь лесных пожаров. Они действовали около Екатеринбурга, Нижнего Тагила, а также в Сысертском и Тавдинском лесничествах.