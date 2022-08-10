Вместе ярче: в «Россети Урал» стартовал Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

Энергетики «Россети Урал» организовали для детей экскурсию по этапам развития уральской энергетики. Также на площадке ребята посетили интерактивную зону, где наблюдали опыты с электричеством и даже сами поучаствовали в них. Кроме того, специалисты провели для детей викторину по электробезопасности, напомнили об основных правилах и рассказали о том, как сами работают с электричеством и какие средства защиты помогают им в этом. Завершилось мероприятие игровой эстафетой.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

Отметим, что компания «Россети Урал» в седьмой раз принимает участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Полезный проект был запущен в 2016 году и реализуется при поддержке Минэнерго России, Минпросвещения России, Национального исследовательского университета «МЭИ», Федерального агентства по делам молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

Для энергетиков Урала и Прикамья старт фестиваля #ВместеЯрче стал значимой доброй традицией и флагманским мероприятием последнего летнего месяца. Проект продлится до конца октября. Специалисты Свердловской, Челябинской областей и Пермского края проведут уроки по электробезопасности, экскурсии на энергообъектах, игровые и творческие активности для детей разного возраста.

Вопросы разумного потребления и бережного отношения к электричеству не теряют свою актуальность в эпоху цифрового прогресса. Основная задача комплекса мероприятий - донести детям простые, но важные основы бытовой электробезопасности и энергосбережения в интересном практическом формате.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Урал»

За годы существования фестиваля сотрудники «Россети Урал» провели в рамках поддержки проекта свыше 350 мероприятий на территории трех регионов присутствия компании. Охват участников составил свыше 10 тыс. человек. Отметим, что за организацию и продвижение проекта компания «Россети Урал» была дважды отмечена благодарностью Министерства энергетики РФ.