Машина была сильно повреждена Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге водитель легковушки влетел в стоящую фуру на улице Данила Зверева. ДТП произошло утром, 10 августа.

- Обстоятельства ДТП выясняются, сотрудники ГИБДД на месте происшествия. По предварительной информации водитель не справился с управлением и допустил наезд на стоящую фуру, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Перед легковушки, судя по фото, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» был сильно помят. Водителя госпитализировали.

Наполним, 8 августа на улице 8 марта в Екатеринбурге водитель Mazda влетел в мотоцикл при выезде со двора. Водителя мотоцикла доставили в больницу.