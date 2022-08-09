Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском вспыхнула иномарка Chevrolet Lacetti. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 9 августа в 02:15 на улице Железнодорожная.

- На площади три квадратных метров поврежден моторный отсек и салон автомобиль «Chevrolet Lacetti», - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили пламя в течение двух минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожарные Екатеринбурга потушили крупный пожар на переулке Скоростной. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.