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Происшествия9 августа 2022 19:37

В Каменске-Уральском вспыхнула иномарка

Автомобиль потушили в течение двух минут
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском вспыхнула иномарка Chevrolet Lacetti. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 9 августа в 02:15 на улице Железнодорожная.

- На площади три квадратных метров поврежден моторный отсек и салон автомобиль «Chevrolet Lacetti», - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть спасателей, которые потушили пламя в течение двух минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожарные Екатеринбурга потушили крупный пожар на переулке Скоростной. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.