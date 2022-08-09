В уральском поселке под Кировградом несколько дней не могут найти пропавшую пенсионерку

В день пропажи она была одета в темно-синие спортивные штаны. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В уральском поселке Левиха, который находится Кировградском городском округе, несколько дней не могут найти пропавшую Бубнову (Медведедевских) Наталью Сергеевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 70-летняя пенсионерка ушла 6 августа в лес и исчезла.

В день пропажи она была одета в темно-синие спортивные штаны, малиново-черные резиновые сапоги и синюю ветровку.

Особые приметы:

Рост: 156 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет волос: темно-русый

Цвет глаз: голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Бубновой (Медведедевских) Натальи Сергеевны, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Анастасии (Напка) 8-950-639-66-66.