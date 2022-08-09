В Нижний Тагил на День города приеду флайбордисты

Шоу покажет Дмитрий Журавлёв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижний Тагил в честь 300-летия города приедут флайбордисты. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал мэр Владислав Пинаев. Шоу пройдет 13 августа в 16:00 и 23:00 в акватории пруда во время фестиваля фейерверков.

- Шоу покажут Дмитрий Журавлёв - основатель московской школы флайборда, постановщик и участник флайборд-шоу по всей России, самое масштабное из которых состоялось в бассейне на Красной площади, - рассказал Владислав Пинав.

Напомним, что в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль фейерверков, посвященный 300-летию города. Как сообщает Администрация, мероприятие состоится 13 августа в 23:30 на набережной пруда.