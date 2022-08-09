В Екатеринбурге женщина во время ссоры воткнула нож в своего любовника

Задержанная не была ранее судима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина во время ссоры воткнула нож в своего 57-летнего любовника. Как сообщает городское УМВД, екатеринбурженка оперативно была доставлена в отдел, а мужчина госпитализирован с обильной кровопотерей и раной живота.

- Женщина созналась в содеянном и пояснила, что совершила данный поступок из-за внезапно возникшей личной неприязни на бытовой почве, - рассказали в полиции.

Задержанная не была ранее судима, но после случившегося на нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее мы писали, что В Екатеринбурге, 4 августа в 10:30 на Новой Сортировке произошло жестокое убийство. Молодой мужчина сначала расправился с супругой, а после покончил жизнь самоубийством.