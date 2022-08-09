Следственный комитет Свердловской области займется делом отца, который запер сыновей в машине

По данному инциденту организована проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Свердловской области займется делом отца, который запер во время 30-градусной жары двух сыновей в машине. Автомобиль с детьми был припаркован 9 августа на улице Данилы Зверева, 10. У внедорожника не замолкала сирена сигнализации и жители близлежащих домов обратили на это внимание.

- По данному сообщению СМИ следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована проверка, - сообщило ведомство.

По словам очевидцев, мальчикам было очень плохо, младший из них находился в полуобморочном состоянии. Специалисты опрашивают очевидцев и владельца машины.

В городском УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, отец сам пришел в полицию и рассказал, что дети не открывали машину чужим людям, потому что опасались их. Он подчеркнул, что они были на связи с ним по телефону.