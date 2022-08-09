Футбольный клуб «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова

Фото: ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» заявил на своем официальном сайте, что прощается с тренером Игорем Шалимовым, с которым спортсмены сыграли 33 матча в Кубке России и РПЛ.

- Решение расстаться с Игорем Михайловичем было обоюдным. Мы поблагодарили его за проделанную работу. Но, к сожалению, такова футбольная жизнь: результат диктует кадровые решения, - сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Причиной разрыва контракта послужили неудачи команды в новом сезоне МИР РПЛ. Во время первых игр футболисты «Урал» не набрали ни одного очка, пропустили десять мечей, забив всего один.

Игоря Шалимова временно заменит его помощник Евгений Аверьянов, он будет готовить команду к игре в Воронеже. О том, кто займет пост тренера, будет объявлено позже.