Фестиваль будет идти с 22 по 26 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 22 по 26 августа пройдет фестиваль кино «Сделано на Урале». Об этом сообщает команда мероприятия.

- Логичным завершением кинопроекта «Сделано на Урале» станет «Ночь кино», которая пройдет 27 августа, - говорится в сообщении.

В рамках проекта пройдут кинопремьеры, творческие встречи, вечер памяти Ярополка Лапшина, открытие выставки и показ лучшего уральского кино и анимации. Вход на фестиваль будет свободным. Он пройдет на площадке Дома кино.

22 августа в 18:30 состоится церемония открытия фотовыставки «Уральское кино в лицах», вечер памяти Ярополка Лапшина и показ драмы 1984 года «Продлись, продлись, очарованье...». На следующий день в это же время пройдет встреча с режиссером Владимиром Макеранцем и показ картины 1993 года «Ты есть».

24 августа в 14:00 участников фестиваля ждет встреча с мультипликаторами студий ИКЦ, «А-фильм», «Снега» и «Светлые истории». Также в этот день покажут сборник мультфильмов.

25 августа на это же время назначена встреча с режиссером Андреем Кимом и представителями «Студии Мастер». В этот день пройдет показ детского фантастического фильма «Вечность, вечность и дальше....».

В заключительный день, 26 августа, в 14:00 будет организована встреча с режиссером Иваном Сосниным и уральской кинокомпанией Red Pepper Film. Помимо этого, покажут короткометражки.