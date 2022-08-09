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Общество9 августа 2022 12:55

Гордума Екатеринбурга ликвидировала избирком

Устав привели в соответствие с федеральными законами
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Заниматься подготовкой и проводить муниципальные выборы в Екатеринбурге будет теперь Ленинская районная территориальная избирательная комиссия

Заниматься подготовкой и проводить муниципальные выборы в Екатеринбурге будет теперь Ленинская районная территориальная избирательная комиссия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дума Екатеринбурга ликвидировала городскую избирательную комиссию. Депутаты приняли такое решение на заседании.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Ирина Овчинникова заявила, что заниматься подготовкой и проводить муниципальные выборы в Екатеринбурге будет теперь Ленинская районная территориальная избирательная комиссия. Депутаты внесли поправки в устав города.

Ранее на федеральном уровне было принято решение отказаться от избиркомов в муниципалитетах. В Свердловской области ближайшие выборы пройдут 11 сентября. В этот день будут голосовать за нового губернатора региона.

Избирком уже опубликовал список кандидатов. В него вошли действующий глава региона Евгений Куйвашев, Андрей Кузнецов от «Справедливой России», вице-спикер заксобрания Александр Ивачев от КПРФ, Александр Демин от партии «Новые люди» и Александр Каптюг от ЛДПР.