Гордума Екатеринбурга ликвидировала избирком

Заниматься подготовкой и проводить муниципальные выборы в Екатеринбурге будет теперь Ленинская районная территориальная избирательная комиссия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дума Екатеринбурга ликвидировала городскую избирательную комиссию. Депутаты приняли такое решение на заседании.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Ирина Овчинникова заявила, что заниматься подготовкой и проводить муниципальные выборы в Екатеринбурге будет теперь Ленинская районная территориальная избирательная комиссия. Депутаты внесли поправки в устав города.

Ранее на федеральном уровне было принято решение отказаться от избиркомов в муниципалитетах. В Свердловской области ближайшие выборы пройдут 11 сентября. В этот день будут голосовать за нового губернатора региона.

Избирком уже опубликовал список кандидатов. В него вошли действующий глава региона Евгений Куйвашев, Андрей Кузнецов от «Справедливой России», вице-спикер заксобрания Александр Ивачев от КПРФ, Александр Демин от партии «Новые люди» и Александр Каптюг от ЛДПР.