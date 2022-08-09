Свыше 680 тыс. рублей для помощи детям собрали на Свердловской магистрали в День железнодорожника

Фото из архива РЖД

7 августа в Екатеринбурге были организованы площадки с мастер-классами и развлечениями для детей и взрослых, прошел благотворительный забег «Достигая цели!».

Во время спортивного мероприятия было собрано свыше 680 тыс. рублей: это стартовые взносы зарегистрированных бегунов и добровольные пожертвования тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь. Средства поступили в благотворительный фонд «Дети России» для оказания адресной помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

На собранные деньги будут приобретены специальный велосипед для маленького Игоря, прогулочная коляска для Данила, специализированное сидение для купания для Ирины, инсулиновые помпы для близняшек Лизы и Кати.

Внести свой вклад в доброе дело и сейчас могут все желающие: на сайте забега rzdrun-ekb.ru есть кнопка для сбора добровольных пожертвований «Не бежать, но помочь детям». Благотворительные взносы принимают в течение августа.

Забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника, прошел на СвЖД уже в шестой раз. За время этих благотворительных мероприятий было собрано свыше 5 млн рублей, что позволило оплатить лечение и приобрести дорогостоящее оборудование для 39 детей.

Фото из архива РЖД

День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России. Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Праздновался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года: в этот день железнодорожники отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный прием с концертом.

Традиция чествовать железнодорожников возродилась в 1936 году: годом ранее железные дороги впервые за много лет перевыполнили план перевозок, и инициативная группа работников обратилась к правительству с просьбой отмечать трудовые успехи ежегодно.