Жители Уралмаша жалуются на вырубку лип по улице Машиностроителей

Жители Уралмаша испугались, что деревья здесь вырубят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Уралмаша, проживающие на улице Машиностроителей, пожаловались в редакцию «КП-Екатеринбург» на вырубку лип по всей протяженности улицы. По их словам, это настоящее кощунство.

Но оказалось, что это санитарная обработка деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Теперь пыль с проезжей части летит прямо в окна квартир. Ладно, когда тополя вырубают, от них пух летит, они ломаются от ветра, а тут – благородные деревья, которые росли здесь с советских времен, - сокрушается жительница Уралмаша Людмила Пастухова.

Деревья приводят в порядок раз в несколько лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспондент «КП-Екатеринбург» проверил информацию и узнал, что деревья на улице Машиностроителей не вырубают, а проводят санитарную обработку, убирая лишние ветки, которые мешают движению общественного транспорта и могут ранить пешеходов.

Разросшиеся липы мешают движению троллейбусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это плановая процедура, которая проводится регулярно по всему городу. Деревья никто не вырубает, мы просто приводим их в порядок, - рассказывают рабочие.

Площадь Уралмаша приводят в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Администрации Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» также подтвердили, что деревья на Машиностроителей не вырубают.