Жители Уралмаша жалуются на вырубку лип по улице Машиностроителей

Жители Уралмаша испугались, что деревья здесь вырубят
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Уралмаша, проживающие на улице Машиностроителей, пожаловались в редакцию «КП-Екатеринбург» на вырубку лип по всей протяженности улицы. По их словам, это настоящее кощунство.
Но оказалось, что это санитарная обработка деревьев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Теперь пыль с проезжей части летит прямо в окна квартир. Ладно, когда тополя вырубают, от них пух летит, они ломаются от ветра, а тут – благородные деревья, которые росли здесь с советских времен, - сокрушается жительница Уралмаша Людмила Пастухова.
Деревья приводят в порядок раз в несколько лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Корреспондент «КП-Екатеринбург» проверил информацию и узнал, что деревья на улице Машиностроителей не вырубают, а проводят санитарную обработку, убирая лишние ветки, которые мешают движению общественного транспорта и могут ранить пешеходов.
Разросшиеся липы мешают движению троллейбусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Это плановая процедура, которая проводится регулярно по всему городу. Деревья никто не вырубает, мы просто приводим их в порядок, - рассказывают рабочие.
Площадь Уралмаша приводят в порядок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Администрации Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» также подтвердили, что деревья на Машиностроителей не вырубают.
Липы останутся на прежнем месте
Фото: Алексей БУЛАТОВ