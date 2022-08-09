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Общество9 августа 2022 11:38

Жители Уралмаша жалуются на вырубку лип по улице Машиностроителей

Работы ведутся от площади Первой Пятилетки до Донбасской
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Жители Уралмаша испугались, что деревья здесь вырубят

Жители Уралмаша испугались, что деревья здесь вырубят

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Уралмаша, проживающие на улице Машиностроителей, пожаловались в редакцию «КП-Екатеринбург» на вырубку лип по всей протяженности улицы. По их словам, это настоящее кощунство.

Но оказалось, что это санитарная обработка деревьев

Но оказалось, что это санитарная обработка деревьев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Теперь пыль с проезжей части летит прямо в окна квартир. Ладно, когда тополя вырубают, от них пух летит, они ломаются от ветра, а тут – благородные деревья, которые росли здесь с советских времен, - сокрушается жительница Уралмаша Людмила Пастухова.

Деревья приводят в порядок раз в несколько лет

Деревья приводят в порядок раз в несколько лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспондент «КП-Екатеринбург» проверил информацию и узнал, что деревья на улице Машиностроителей не вырубают, а проводят санитарную обработку, убирая лишние ветки, которые мешают движению общественного транспорта и могут ранить пешеходов.

Разросшиеся липы мешают движению троллейбусов

Разросшиеся липы мешают движению троллейбусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это плановая процедура, которая проводится регулярно по всему городу. Деревья никто не вырубает, мы просто приводим их в порядок, - рассказывают рабочие.

Площадь Уралмаша приводят в порядок

Площадь Уралмаша приводят в порядок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Администрации Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» также подтвердили, что деревья на Машиностроителей не вырубают.

Липы останутся на прежнем месте

Липы останутся на прежнем месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ