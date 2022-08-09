В Екатеринбурге пьяный подросток взял у отца ключи от авто и сел за руль

Мужчина объяснил, что дал сыну ключи, чтобы тот принес из машины вещи. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 16-летний подросток взял у отца ключи от Lada Vesta и сел пьяный за руль. Это произошло 8 августа, сообщает городское ГИБДД.

Когда инспекторам поступила информация о том, что подросток уехал на отцовской машине, на место отправили ближайший экипаж ДПС. Сотрудники обнаружили легковушку при патрулировании улицы Предельной.

- За рулем Lada Vesta оказался 16-летний молодой человек, от которого пахло алкоголем. Сотрудники Госавтоинспекции вызвали на место отца несовершеннолетнего и передали ему автомобиль, - говорится в сообщении ГИБДД.

Мужчина объяснил, что дал сыну ключи, чтобы тот принес из машины вещи. Однако вместо этого парень сел за руль и уехал, а отец сообщил об этом в полицию. Родителя с подростком доставили в отделение полиции.

В присутствии инспектора по делам несовершеннолетних и двух понятых стражи порядка провели освидетельствование подростка, которое показало, что он пьян. На парня составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав.