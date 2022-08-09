В Ирбите оштрафовали мать, купившую 14-летнему сыну вейп

На мать подростка составили протокол по части 2 статьи 6.23 КоАП РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите оштрафовали мать, купившую сыну вейп. Она сама пришла в полицию, когда у ее ребенка украли испаритель.

- 3 августа в дежурную часть ОВД Ирбита поступило сообщение от местной жительницы 1978 года рождения о том, что у ее сына 2008 года рождения друзья похитили курительный испаритель, - рассказали в МО МВД России «Ирбитский». - Женщина пояснила правоохранителям, что в июле текущего года она приобрела «вейп» своему ребенку для личного потребления, чтобы тот бросил курить.

Теперь женщине придется заплатить от двух до трех тысяч рублей штрафа. На нее составили протокол по части 2 статьи 6.23 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления никотиносодержащей продукции, совершенное родителем несовершеннолетнего).